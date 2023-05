«C’est trop tard» : Il annonce une catastrophe pour l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur de l’AJ Auxerre dimanche, l’OM est revenu à 5 points du PSG en tête du classement de Ligue 1. Par conséquent, à 5 journées de la fin de la saison, le club phocéen s’est relancé dans la course au titre, malgré un calendrier qui semble défavorable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Eric Di Meco pense que l’OM a recollé trop tard.

Alors que l'OM faisait preuve d'inconstance ces dernières semaines, le club phocéen s'est totalement relancé dimanche. En s'imposant contre l'AJ Auxerre (2-1), quelques heures après la défaite du PSG face au FC Lorient (1-3), l'OM est revenu à cinq points du club de la capitale. Malgré tout, Eric Di Meco assure que ce n'est pas suffisant pour affirmer que les Marseillais jouent le titre.

«Donc il n’y a pas à dire: "On joue le titre"»

« Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi). L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: "On joue le titre". Tu es obligé de tout gagner », confie l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre»