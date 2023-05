Une star du PSG prend cher, son départ est attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il ait récemment prolongé son contrat au PSG jusqu’en 2026, Marco Verratti peine à convaincre que le club a pris la bonne décision. L’international italien réalise une saison plus que décevante à Paris, ce qui agace grandement Jérôme Rothen qui réclame le départ du milieu de terrain transalpin.

Le PSG réalise une saison très compliquée. Eliminé en huitième de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club de la capitale n'est toujours pas assuré de remporter le titre en Ligue 1 après sa défaite contre le FC Lorient (1-3) dimanche. Une situation qui agace Jérôme Rothen qui pointe notamment du doigt l'attitude de certains cadres dont Marco Verratti. Il réclame même le départ de l'Italien.

Rothen veut voir partir Verratti...

« Tu crois que la deuxième partie de saison de Verratti, elle est normale ? Le match d’hier, il est transparent. Sur les deux buts il est responsable. Il n’a encore pas joué pendant trois semaines dernièrement parce qu’il est peut-être trop sorti. Là, il est un peu à la rue physiquement. Il perd un ballon, on ne dit rien. (sur un ton ironique, ndlr) Ah non, c’est Marco Verratti, techniquement il est tellement fort qu’il a le droit de perdre un ballon! Mais les vrais, les passionnés, s’en rendent comptent. On t’a donné ta chance, on t’a prolongé, maintenant, si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas! », lance l’ex-joueur du PSG pour Rothen s’enflamme sur RMC .

... et Marquinhos !