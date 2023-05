Surprise, le PSG a un nouveau plan pour Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un renfort majeur en attaque pour le prochain mercato estival afin de satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes à cet effet. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, Luis Campos aurait activé un nouveau dossier avec Tammy Abraham.

Interrogé en conférence de presse la semaine dernière, Christophe Galtier a teasé un mercato estival agité pour le PSG : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », confiait l’entraîneur du PSG sur les changements à venir.

Un transfert historique est annoncé, le PSG peut trembler https://t.co/5EZ8x14DiL pic.twitter.com/6Cuzsece4q — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le PSG vise un nouveau buteur

Et parmi les grandes priorités ciblés pour le recrutement, le PSG souhaite notamment attirer un buteur de renom, un renfort notamment réclamé par Kylian Mbappé qui avait constaté une absence de pivot depuis plusieurs mois au sein du club de la capitale. Plusieurs profils XXL comme Victor Osimhen (Naples), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Rafael Leao (Milan AC) sont pistés par le PSG. Mais Luis Campos a une autre idée pour combler Mbappé…

Abraham également courtisé

Comme l’a annoncé la Gazzetta Dello Sport, le PSG a envoyé plusieurs de ses observateurs afin de scruter la performance de l’attaquant Tammy Abraham (26 ans), lors du match opposant l’AS Rome face à l’AC samedi. Auteur d’un but, l’attaquant anglais plairait de plus en plus à la direction du club de la capitale, lui qui possède une clause à hauteur de 80M€ dans son contrat. Le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire s’il veut vraiment rafler la mise avec Abraham.