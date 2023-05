PSG : Grande annonce, un transfert à 120M€ est bouclé

Thomas Bourseau

En marge du mercato à venir, le PSG scruterait avec attention la situation de Jude Bellingham au Borussia Dortmund. Cependant, il se pourrait que le Real Madrid soit en passe de boucler ce transfert XXL pour l’international anglais tant convoité.

Le mercato estival approche à grands pas et il semblerait que le PSG joue d’ores et déjà sur plusieurs tableaux. En effet, outre la volonté du club de la capitale de mettre la main sur un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain garderait un œil sur un prospect du football anglais : Jude Bellingham. Déjà pilier du Borussia Dortmund et de la sélection anglaise à tout juste 19 ans, le milieu de terrain fait rêver le PSG.

Le PSG a déclaré sa flamme à Jude Bellingham

Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire. Pour Sky Sports en interview en décembre dernier, le président du PSG avouait être intéressé par Jude Bellingham et que « tout le monde » le voulait déjà. Dans ce joli monde figurerait le Real Madrid. Et comme pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, le PSG devrait s’incliner devant le club merengue pour Bellingham.

Tout est en passe de se boucler pour le transfert de Bellingham au Real Madrid