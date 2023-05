PSG : Le Qatar a tout bouleversé pour l’avenir de Messi

Alexis Brunet

Les relations entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain sont au plus mal depuis mardi soir, date à laquelle le club a pris la décision de sanctionner l’Argentin, en le suspendant pour une durée de deux semaines. Il est aujourd’hui peu probable d’imaginer Messi évoluer sous la tunique parisienne la saison prochaine.

On est bien loin de l’excitation ultime qu’avait suscité l’arrivée de Lionel Messi en France au Paris Saint-Germain, il y a presque deux ans. Aujourd’hui, la folie a laissé place à des tensions et une incompréhension entre les dirigeants parisiens et l’ancien joueur du FC Barcelone. Le dernier épisode en date avec la virée de Lionel Messi en Arabie Saoudite pour l’un de ses sponsors alors qu’il devait se rendre à l’entraînement à sans doute sonner la fin de l’aventure parisienne de Messi.

Le Qatar a revu sa position initiale pour Messi

L’escapade de Lionel Messi a très mal été perçue par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Cela renvoie une mauvaise image du club à l’heure où le PSG veut se montrer plus ferme et imposer l’idée que personne n’est plus important que le club. La sanction de Messi va dans ce sens et selon les informations de RMC Sport , si les dirigeants du Qatar avaient un temps évoqué l’hypothèse de garder Messi la saison prochaine, aujourd’hui, il semble désormais acté du côté de Doha que le numéro 30 ne sera plus au club la saison prochaine.

Lionel Messi au cœur d'une polémique, Riolo dézingue le PSG https://t.co/qNnBYxgwSN pic.twitter.com/XkrZ2BVeKr — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Quel avenir pour Messi ?

Si l’aventure de Lionel Messi à Paris prend fin, plusieurs portes de sortie peuvent s’offrir à lui. Justement, l’Arabie Saoudite voudrait lui offrir un pont d’or avec un salaire fou de 400 millions d’euros par saison. Il existe aussi l’hypothèse de l’Inter Miami de David Beckham qui aimerait le faire venir. Le FC Barcelone aussi pourrait tenter de rapatrier Messi, mais cela risque d’être compliqué pour le club espagnol, en proie à des problèmes financiers.