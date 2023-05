Lionel Messi désobéit au PSG, la polémique s’enflamme

Axel Cornic

Très critiqué à l’image de toute l’équipe, Lionel Messi fait énormément parler de lui en ce moment. L’Argentin est en effet pointé du doigt pour son voyage express en Arabie Saoudite, survenu au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (1-3)… mais surtout contre l’avis de Luis Campos et du staff !

Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et personne ne sait encore ce que fera Lionel Messi. Une prolongation au PSG semblait possible cet hiver, mais la situation aurait radicalement changé et désormais, on parle de plus en plus d’un départ de La Pulga .

Mercato : Un crack sur le départ, le PSG dégaine https://t.co/4tzppS0FI5 pic.twitter.com/ZQHoszc1Ux — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Campos et Galtier n’auraient pas donné leur accord...

Ce n’est toutefois pas son avenir qui a soulevé la polémique ces derniers jours. Au lendemain de la défaite surprenante du PSG face au FC Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1, Lionel Messi s’est rendu en Arabie Saoudite alors que son club l’attendait à l’entraînement. L’Équipe a en effet révélé que Luis Campos comme Christophe Galtier auraient refusé de donner leur accord concernant ce voyage.

Au sein du vestiaire, ça ne passe pas vraiment