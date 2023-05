PSG : Galtier remobilise le vestiaire, c’est le fiasco total

Axel Cornic

La défaite face au FC Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3) a fait bougé les choses autour du Paris Saint-Germain. La contestation et la colère des supporters se fait enfin entendre, alors que le club de la capitale risque de perdre le seul titre qu’il peut encore remporter cette saison, puisque l’Olympique de Marseille n’est plus qu’à cinq points en championnat.

Les Parisiens semblent avoir hâte que cette saison interminable finisse enfin. Lionel Messi et ses coéquipiers traînent en effet leur spleen depuis l’élimination en Ligue des Champions et ne semblent plus vraiment concernés par la quête du PSG d’un onzième titre de Champion de France.

Un vestiaire déjà en vacances ?

D’après les informations de RMC Sport , l’incompréhension serait totale au sein du PSG. Certains ne comprendraient plus la gestion de Christophe Galtier et de son staff, avec un vestiaire qui semble désormais totalement désuni. Cela se verrait lors des séances d’entraînement, particulièrement décevantes depuis quelques temps.

Plus personne ne comprend Galtier

Un nouvel épisode étrange s’est déroulé ce lundi, au lendemain de la défaite du PSG face au FC Lorient. Des sources internes au club expliquent en effet que Galtier a convoqué les joueurs assez tôt le matin, pour une simple séance de récupération. Un fait assez habituel en lendemain de rencontre, mais certains s’attendaient visiblement à une quelque peu musclée après une défaite étonnante.