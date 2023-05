Messi - PSG : Le Qatar a pris une décision irrévocable

Axel Cornic

La deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain est catastrophique et cela ne s’est pas arrangé avec les récentes évènements autour de Lionel Messi. Son voyage en Arabie Saoudite fait beaucoup parler et les dirigeants du PSG ont décidé d’envoyer un signal fort, en infligeant une punition au septuple Ballon d’Or... dont l’avenir fait de moins en moins de doutes.

Considéré comme l’un des plus grands de l’histoire du football, Lionel Messi ne fait pas du tout l’unanimité au PSG. Ses détracteurs se font de plus en plus nombreux et certains réclament même son départ, alors que son contrat se termine dans seulement quelques semaines.

Mourinho - PSG : Une incroyable offensive est annoncée https://t.co/Yw4ZuqUcPJ pic.twitter.com/n1KdVVhG6E — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Une prolongation qui semblait si bien embarquée...

En octobre dernier, nous vous avions annoncé sur le10sport.com que les propriétaires du PSG avaient chargé Luis Campos de trouver un accord avec Messi et son entourage. A cette époque une prolongation semblait souhaitée et même assez bien embarquée, ce que confirme d’ailleurs La Gazzetta dello Sport ce mercredi.

Le Qatar a changé d'avis

D’après les informations du quotidien italien, il y avait effectivement la volonté forte de Doha de garder Lionel Messi, véritable plus-value sportive mais surtout marketing. Finalement, les propriétaires du PSG auraient commencé à changer d’avis que très récemment, avec la vague de contestation naissante autour de la star argentine.

Le début de la fin pour Lionel Messi