PSG : Messi désespéré, il balance du lourd

Benjamin Labrousse

Lionel Messi est bien parti pour quitter le PSG. Le septuple Ballon d’Or arrive en fin de contrat en juin prochain, et une prolongation semble désormais exclue. Mais plusieurs versions circulent concernant la volonté de Messi pour son avenir. Selon Jérôme Rothen, La Pulga aurait fait le forcing pour apposer sa signature sur un nouveau bail avec le club.

Alors que son départ du PSG semble acté, la question est désormais de savoir dans club évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Car si l’Argentin possède des offres de la part de l’Inter Miami et d’Al-Hilal, celui-ci voudrait rester en Europe. Mais le Barça, en peine avec ses finances, pourrait être dans l'incapacité de le rapatrier.

Messi a tenté de prolonger à Paris affirme Jérôme Rothen

Présent dans son émission sur RMC , Jérôme Rothen affirme ainsi que Leo Messi aurait fait le forcing pour rester « Les informations que j’aie, et j’échange avec beaucoup de gens du club donc je pense qu’au bout d’un moment quand tu as la même version qui se répète de personnes importantes au club, la vérité est là. La vérité, c’est que Leo Messi a fait des pieds et des mains il y a quelques semaines pour prolonger son contrat, et encore aujourd’hui » , affirme l’ancien joueur du PSG. « Parce qu’il sait qu’il ne pourra pas revenir à Barcelone. Parce qu’il sait qu’un autre grand club européen aujourd’hui ne va pas investir autant d’argent sur un joueur, même si c’est le plus grand de l’histoire du foot. Donc il n’y a que le PSG, le dindon de la farce, qui va donner une revalorisation de salaire à un mec qui n’a pas donné satisfaction depuis deux ans et sous prétexte qu’il est champion du monde. Et c’est lui qui fait des pieds et des mains » .

Selon Rothen, le PSG a bel et bien recalé Lionel Messi