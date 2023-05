L’affaire Messi embrase le PSG, l’annonce fracassante de son clan

Thomas Bourseau

En raison de son départ pour l’Arabie saoudite où il est ambassadeur du tourisme, Lionel Messi a été suspendu par le PSG qui n’avait pas donné son aval pour ce voyage. Le clan Messi remet la fait sur le PSG, qui tient un discours différent que les proches de l’Argentin.

Lionel Messi semble s’éloigner de plus en plus d’une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et le dernier épisode en date, en plus des demandes importantes sur le plan salarial de son clan et ses performances mitigées sur cette deuxième partie de saison, pousseraient le PSG à ne plus songer à conserver le septuple Ballon d’or.

Un voyage en Arabie saoudite qu’engendre une suspension pour Lionel Messi

Lundi, alors que le PSG s’est incliné au Parc des princes dimanche face au FC Lorient (3-1), le club de la capitale n’a finalement pas offert de jours de repos aux joueurs alors que Messi comptait là-dessus pour honorer son obligation contractuelle en Arabie saoudite où il est ambassadeur pour le tourisme. Résultat ? Le PSG a suspendu Messi pour deux semaines, que ce soit sur le sportif ou la paye.

L’entourage de Messi met la faute sur le PSG

Par le biais d’une vidéo diffusée sur son compte Youtube , le journaliste Fabrizio Romano s’est confié sur la position du clan Lionel Messi. Dans l’entourage de l’Argentin, il est spécifié que le PSG serait responsable de cette situation, ayant selon ses proches changé le planning des entraînements à la dernière minute. Et à ce moment-là, Messi se serait déjà trouvé dans l’avion pour l’Arabie saoudite.

«Messi savait qu’il y avait cet entraînement au planning»