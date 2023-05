PSG : Le Qatar clashe Messi en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté contre l’attitude de Lionel Messi qui s’est rendu en Arabie Saoudite sans autorisation, le PSG a donc décidé de sanctionner l’attaquant argentin. Une situation qui compromet fortement son avenir au club, et un proche de Nasser Al-Khelaïfi a sèchement taclé Messi.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! Après la défaite contre le FC Lorient concédée dimanche en championnat (1-3), l’attaquant argentin avait décidé de snober l’entraînement prévu le lendemain pour rejoindre l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une opération promotionnel, et le tout donc sans autorisation du PSG.

Messi : La nouvelle décision du PSG https://t.co/B8FeoL0glz pic.twitter.com/HascNh3NBB — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Le PSG a sanctionné Messi

Lionel Messi a donc écopé d’une sanction de 14 jours de mise à l’écart, sans salaire, et cette décision semble d’ailleurs déjà acter son départ libre du PSG en fin de saison, avec son contrat qui arrive à expiration. En attendant, cette affaire agace au sein du club de la capitale.

« Personne au-dessus du PSG »