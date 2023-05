PSG : Messi en pleine tempête, il dévoile les coulisses

La rédaction

Depuis lundi et le séchage de l'entraînement collectif de Lionel Messi suite à un voyage en Arabie Saoudite, l'un de ses partenaires personnels, le torchon brûle entre le Paris Saint-Germain et sa star. Ce voyage était prévu de longue date et très souvent reporté. Le club parisien n'avait pas donné son accord à ce voyage et a donc sanctionné sa star d'une suspension de deux semaines. Loïc Tanzi, journaliste à L'Equipe a dévoilé les coulisses de ce feuilleton.

Lionel Messi ne jouera donc pas les deux prochains matchs du PSG, face à Troyes et Ajaccio. Il ne pourra pas non plus s'entraîner avec le groupe durant deux semaines. Et pour couronner le tout, il ne touchera pas la moitié de son salaire du moi de mai. Cela fait suite à la défaite face à Lorient au Parc des Princes dimanche dernier (1-3). L'entraînement de lundi n'a pas été supprimé comme ça aurait été le cas si le PSG avait remporté ce match, mais Lionel Messi n'a pas reporté son voyage...

« Lionel Messi savait très bien qu'il y avait un entraînement lundi matin »

Dans un chat avec les internautes concernant le scandale Messi, le journaliste L'Equipe Loïc Tanzi estime que le numéro 30 du PSG savait très bien ce qu'il faisait en décidant de prendre l'avion lundi : « Je n'ose pas y croire, mais en même temps, Lionel Messi savait très bien qu'il y avait un entraînement lundi matin car il était au planning avant même le match face à Lorient. Cet entraînement aurait été supprimé en cas de succès dimanche. »

« Messi s'est mis à la faute tout seul »