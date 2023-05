Le PSG bloque son nouveau crack

Alors que l’Euro des moins de 17 ans se tient en Hongrie dans quelques jours (du 17 mai au 2 juin), le sélectionneur français Jean-Luc Vannuchi ne pourra pas compter sur Warren Zaïre-Emery. Son club, le PSG, a décidé de ne pas le libérer.

Considéré comme le futur du PSG au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery ne fera pas partie du voyage de l’Equipe de France pour l’Euro U17. Un coup dur pour l’équipe tricolore qui comptait s’appuyer sur sa pépite.

[#U17] 🚨 LA LISTE POUR L’EURO ! 🇫🇷🏃 21 joueurs convoqués ⚽️ Euro U17 :- vs Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (17/05)- vs Allemagne 🇩🇪 (20/05)- vs Portugal 🇵🇹 (23/05)… et plus si qualification 🤞🏼#FiersdetreBleuets pic.twitter.com/GTpOx0xzfl