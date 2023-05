Messi - PSG : Quand le Qatar fait trembler le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après son escapade de quelques jours en Arabie Saoudite, sans l'autorisation du PSG, Lionel Messi a été sanctionné par sa direction. Ecarté pour les deux prochaines semaines, l'Argentin devrait prochainement quitter le club de capitale. Cependant, ce n'est pas la première fois dans l'ère qatarie que le club sanctionne ses joueurs. Le 10 Sport revient sur les sanctions les plus marquantes au PSG depuis 2011.

Cavani, Lavezzi, Pastore... Les vacances prolongées des Sud-américains

Bien qu'Edinson Cavani ait l'image du joueur parfait, il s'est plusieurs fois illustré par des vacances prolongées durant l'hiver. Le Matador était ainsi attendu pour un stage au Maroc le 28 décembre 2014, mais il s'était présenté quelques jours plus tard, tout comme Ezequiel Lavezzi, prétextant un problème familial. Les deux Sud-Américains avaient alors été écartés du groupe durant quelques jours, ratant notamment le 32e de finale de Coupe de France contre Montpellier puis le déplacement à Bastia en Ligue 1. Edinson Cavani avait alors reçu une amende de 64 000€ contre 44 000€ pour Ezequiel Lavezzi. Mais visiblement, cela n'a pas été suffisamment dissuasif puisque trois ans plus tard, l'Uruguayen a remis ça. En 2018, le Matador s'était encore une fois accordé quelques jours de vacances supplémentaires après la trêve hivernale. Encore une fois, il n'était pas seul puisqu'un autre Argentin l'avait imité. Il s'agissait de Javier Pastore. Antero Henrique, directeur sportif du PSG à l'époque, avait alors publié un communiqué assurant que sa « volonté a été et sera toujours de régler cette situation en interne, sans en étaler publiquement tous les détails ». Par conséquent, les sanctions n'ont jamais été dévoilées.

L'affaire Périscope, Aurier au cœur de la tempête médiatique

Comment oublier l'affaire Périscope ? Dans la nuit du 13 au 14 février 2016, Serge Aurier craque totalement dans un live sur le réseau social alors méconnu du grand public. Pensant probablement s'adresser à très peu de spectateurs, le latéral ivoirien se lâche complétement en insultant son entraîneur, Laurent Blanc, et certains coéquipiers. Serge Aurier avait alors écopé d'une mise à pied de six jours durant lesquels il n'a pas touché son salaire ni une partie de la prime d'éthique. Durant trois semaines, Serge Aurier avait été laissé à disposition de l'équipe réserve. Au total, il sera même écarté du groupe pendant quasiment deux mois avant de faire son retour dans le onze de départ à la surprise générale pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City le 6 avril.

Verratti positif à un test d'alcoolémie au volant

Marco Verratti fait également partie de cette liste. Réputé pour son hygiène de vie loin d'être irréprochable, le milieu de terrain italien subit un contrôle d'alcoolémie positif au volant de sa voiture le 31 octobre 2018. Dans la foulée, le PSG réagira par le biais d'un communiqué : « Dans la nuit du 30 au 31 octobre, Marco Verratti a fait l’objet d’un contrôle routier au volant de sa voiture, qui a fait apparaître une alcoolémie (0,49 mg/l d’air expiré) supérieur à la limite autorisée pour les conducteurs en période probatoire (0,10 mg/l d’air expiré) suite à l’obtention récente de leur permis de conduire (…) En vertu des règles applicables aux contrats de tous nos joueurs, Marco Verratti se verra retirer une partie de sa prime d’éthique mensuelle, qui rappelle aux joueurs le comportement exemplaire qui doit être le leur en toutes circonstances au regard de leur statut de joueur du Paris Saint-Germain . »

Rabiot et Mbappé ratent une le début d'une causerie

Enfin, avant Lionel Messi, les sanctions les plus récentes concernaient Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Le 28 octobre 2019, les deux joueurs avaient manqué le début de la causerie d'avant-match de Thomas Tuchel avant le déplacement au Stade Vélodrome. L'attaquant parisien avait vu sa prime d'éthique être amputée de 180 000€. Une somme qui avait alors été reversée à la Fondation PSG. Sportivement, Rabiot et Mbappé avaient également été sanctionnés puisqu'ils avait début le choc contre l'OM sur le banc. Finalement, Kylian Mbappé remplacera Eric Maxim Choupo-Moting à l'heure de jeu et marquera trois minutes plus tard pour débloquer la situation en faveur du PSG qui s'imposera finalement 2 à 0 grâce à un second but de Julian Draxler dans les arrêts de jeu.