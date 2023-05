«Inadmissible» : Le PSG frappe fort, Messi se fait cartonner

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’est envolé pour l’Arabie Saoudite au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient (1-3), Lionel Messi a écopé d’une suspension de deux semaines avec effet immédiat. Une sanction validée par Jérôme Rothen, qui estime que le club de la capitale a fait le bon choix dans cette affaire.

Le PSG a tranché. Lionel Messi n’était pas présent lors de l’entraînement des Parisiens lundi matin, au lendemain de la défaite à domicile face à Lorient (1-3). L’Argentin a pris la direction de l’Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Un départ effectué sans l’accord de Christophe Galtier et Luis Campos. Comme indiqué par L’Equipe et RMC Sport , le PSG a décidé d’infliger une suspension de deux semaines à Lionel Messi.

Mercato - PSG : C’est terminé pour Messi https://t.co/beKHhjbFN0 pic.twitter.com/PjoVNU8CvA — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Le PSG a enfin pris la bonne décision»

D’après Jérôme Rothen, le PSG a pris la bonne décision : « C'est problématique et inadmissible de la part d'un tel joueur. Avec son statut, Messi ne peut pas se permettre de faire ça. Il a des priorités et on sait très bien, à le voir dans son attitude, que ce n'est pas le PSG. Loin de là. Donc le PSG a enfin pris la bonne décision, c'est ce qu'il faut faire. Après, ça va peut-être faire réfléchir certains joueurs qui se sentent au-dessus du club. Peut-être que taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes, enfin, c'est la bonne solution », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC .

«Messi n'a jamais représenté comme il fallait le PSG»