PSG : «Un fiasco total», Messi se fait fracasser en direct

Hugo Chirossel

Au lendemain de la défaite du PSG à domicile face à Lorient (1-3), Lionel Messi n’était pas présent à l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers. L’Argentin a été aperçu à l’aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Mais la direction parisienne ne l’aurait pas autorisé à effectuer ce voyage. Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots pour commenter cette affaire.

Alors qu’il arrive au terme de son contrat et que son avenir au PSG interroge, Lionel Messi s’est envolé pour l’Arabie Saoudite, au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3). D’après les informations de L’Équipe , l’Argentin serait parti sans l’accord de Christophe Galtier et Luis Campos et le club de la capitale réfléchirait à le sanctionner. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen s’est exprimé sur cette nouvelle affaire.

PSG : Le Qatar enrage totalement contre Messi https://t.co/4dukDWK8k5 pic.twitter.com/bj5R8ByfD7 — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

« Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit »

« Ça fait encore une fois froid dans le dos d'entendre ça, et ça me dérange d’autant plus vu ce que je pense des années de Léo Messi au PSG, du pourquoi de sa venue. C’est juste une question financière. C’était le seul club capable de lui donner ce qu’il voulait. Le seul. Même là, il voudrait revenir à Barcelone mais Barcelone ne peut pas, donc il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger, essayer de gratter encore plus les Qataris… Mais maintenant, ciao ! Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit », a déclaré Jérôme Rothen.

« Sa venue au PSG est un fiasco total »