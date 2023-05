Des kilos en trop pour cette star du PSG

La rédaction

Marco Verratti, qui traverse sans doute sa pire saison au Paris Saint Germain depuis son arrivée en 2012, aurait fait quelques écarts durant la période hivernale. Le milieu de terrain aurait repris l'entraînement au PSG avec des kilos en trop, ce qui expliquerait sa mauvaise passe sur le plan sportif.

Parti en vacances suite à la non qualification de l’Italie à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Marco Verratti semble pas avoir suivi un programme de maintien en forme. En effet, selon les révélations du Parisien, le milieu de terrain italien du PSG est revenu de la période Mondial avec pas moins de 4 kilos en trop comparé à son poids initial à son départ en vacances.

Mercato - PSG : C’est tendu entre Galtier et Verratti, une énorme opération à prévoir ? https://t.co/MhA1KyWinc pic.twitter.com/2drNrN9nFw — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Une mauvaise passe qui dure

Emprunté depuis le début de saison et plus particulièrement depuis la Coupe du Monde, qu’il n’a pas disputé, Marco Verratti est en deçà de ses standards des saisons précédentes. Pour celui qui est le leader du milieu de terrain parisien depuis des années, ces potentiels écarts liés à son hygiène de vie pourrait entacher de manière plus durable son niveau de jeu. Pas aidé par ses coéquipiers à côté de lui, Verratti est encore orphelin de son duo avec Thiago Motta.

Un avenir déjà fixé au PSG