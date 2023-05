PSG : Mbappé s’attend à du lourd, il va être déçu

Axel Cornic

Après sa prolongation il y a un peu plus d’un an, Kylian Mbappé a assisté impuissant à un nouveau naufrage du Paris Saint-Germain cette saison et semble déjà se poser des questions sur son avenir. Ainsi, les propriétaires souhaiteraient miser sur un gros mercato estival afin de le convaincre de l’ambition parisienne, avec notamment l’arrivée d’un véritable attaquant de pointe.

L’été s’annonce crucial pour l’avenir de Kylian Mbappé. Dans un peu plus d’un an, la star français pourra décider de quitter le PSG libre et forcément, ses dirigeants souhaitent absolument l’éviter. Ainsi, la seule solution serait de le convaincre de l’intérêt de s’inscrire dans la durée au sein du projet QSI.

Le PSG tient la grande priorité de son mercato

Le mercato est un argument de taille et le PSG semble d’ores et déjà avoir activé un dossier majeur, avec Victor Osimhen. Intenable avec le Napoli cette saison, l’attaquant serait la grande priorité de Luis Campos, qui l’a déjà recruté par le passé au LOSC. Mais la tâche s’annonce extrêmement compliquée...

Le Bayern Munich prêt à faire une exception ?

Car le Napoli aimerait le garder et comme nous le révèle Il Corriere della Sera , la concurrence sera féroce pour le PSG. C’est notamment le cas avec le Bayern Munich, qui après une saison compliquée aurait décidé de frapper fort sur le mercato, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes. Osimhen pourrait devenir la nouvelle référence en attaque qui manque depuis le départ de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone.

Osimhen voudrait jouer en Premier League