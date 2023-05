Le RC Lens rassure le PSG en plein tempête avec Messi

Alexis Brunet

Alors que le Paris Saint-Germain est englué dans ce qui est devenu l’affaire Messi, il ne faut pas oublier que le titre en Ligue 1 n’est pas encore acquis pour le club francilien. Les hommes de Christophe Galtier sont à la lutte avec l’Olympique de Marseille, mais aussi le RC Lens qui pointent respectivement à cinq et six points. Mais pour les Lensois, les dés sont déjà jetés.

Pour beaucoup en début de saison, cela était clair, le Paris Saint-Germain allait être champion et de loin, notamment grâce à son super trio d’attaque Neymar – Messi – Mbappé. Fort est de constater qu’après 33 journées, le PSG n’est toujours pas champion. Pire, les joueurs de Christophe Galtier se font peur avec par exemple une défaite lors du dernier match face au FC Lorient, sur le score de 3 buts à 1.

Thomasson voit le PSG champion

Après la victoire du RC Lens face à Toulouse mardi soir (1-0) dans un match en retard de la 33ème journée, Adrien Thomasson a été interrogé sur la possibilité de titiller le Paris Saint-Germain pour le titre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain lensois se veut rassurant vis à vis du PSG : « Elle (la première place), n’est pas jouable pour moi. Paris est loin devant, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils vont être champions, ce n’est pas un objectif ».

Surprise, le RC Lens a déjà bouclé un transfert https://t.co/gOWpEsjUz9 pic.twitter.com/49600U2BpO — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le choc face à l'OM sera déterminant