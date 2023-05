Messi - PSG : Neymar lance une nouvelle polémique

Amadou Diawara

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Neymar a tenté à plusieurs reprises de faire son retour en Catalogne depuis sa signature au PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star brésilienne a fait un nouvel appel du pied indirect au Barça.

Lors de l'été 2017, le PSG a cassé sa tirelire pour s'offrir les services de Neymar. En effet, le Qatar a fait péter la clause libératoire à 222M€ de l'ancienne star du FC Barcelone. Toutefois, Neymar a essayé plusieurs fois de faire son retour en Catalogne, et ce, après des débuts difficiles à Paris.

«Neymar et Messi étaient TRÈS heureux à l'époque !»

Finalement resté au PSG, Neymar a paraphé un nouveau bail en mai 2021. Comme révélé par le10sport.com, le numéro 10 parisien est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le Qatar aimerait se débarrasser de Neymar lors du prochain mercato estival. Et, de son côté, l'attaquant de 31 ans fait toujours les yeux doux au FC Barcelone.

Le like de Neymar qui va faire polémique