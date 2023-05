Scandale Messi : Le PSG récolte ce qu’il a semé

Thomas Bourseau

Lionel Messi est au coeur d’un scandale après avoir séché les entraînements de ce début de semaine en raison d’une obligation contractuelle en Arabie saoudite. De quoi pousser le PSG à le sanctionner, mais le club parisien aurait récolté ce qu’il a semé selon Florent Gautreau.

Mardi soir, soit un peu plus de 24 heures après l’absence remarquée de Lionel Messi à l’entraînement, le PSG a sanctionné l’Argentin. En raison de son voyage non autorisé en Arabie saoudite où il devait se rendre depuis un moment pour honorer son contrat en tant qu’ambassadeur du tourisme, Messi a séché les entraînements alors que le PSG n’a finalement pas accordé de jours de repos après la débâcle face à Lorient au Parc des princes dimanche (3-1).

«Ça ne lui a même pas traversé l’esprit parce qu’il a vu comment ça se passait au Paris Saint-Germain»

Pour son absence, Lionel Messi aurait été joint par Luis Campos, le conseiller football du PSG, mardi soir pour lui faire part de la décision du club selon France Bleu Paris . Intervenant sur le plateau de l’ After Foot mardi soir, Florent Gautreau a mis une partie de la faute sur le PSG pour sa politique de gestion depuis des années dans le projet QSI. « Messi, s’il est parti faire cette campagne de pub, ce n’est pas pour faire un bras d’honneur aux dirigeants du PSG. C’est que puisque l’institution n’a pas été assez costaud avant et tout le temps, cette histoire de planning, d’entraînements, et de craintes que ça lui arrive, ça ne lui a même pas traversé l’esprit parce qu’il a vu comment ça se passait au Paris Saint-Germain ».

PSG : C’est fini pour Messi, sa prochaine destination se précise https://t.co/Y2NoDWoCj7 pic.twitter.com/fRIPBuJivc — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

«Ils le sanctionnent deux semaines pour s’acheter une vertu et une image d’une institution qui sanctionne»