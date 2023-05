PSG : Galtier prend une grande décision, une révolte éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la défaite du PSG face à Lorient, l'autorité de Christophe Galtier sur son groupe suscite des débats. Pourtant dimanche dernier, Luis Campos a tenu à rassurer tout le monde en annonçant que le groupe restait derrière son entraîneur. Mais Loïc Tanzi, journaliste, a lâché une anecdote, qui remet en cause l'argumentaire du dirigeant parisien.

Le PSG demeure leader du championnat, avec cinq points d'avance sur l'OM. Mais en cas de victoire finale, ce titre de champion de France pourrait laisser un goût amer dans la bouche des supporters parisiens. En effet, le PSG a concédé face à Lorient sa neuvième défaite de l'année. Battu sur sa propre pelouse (1-3), le groupe de Christophe Galtier a affiché un visage inquiétant, à tel point que certains observateurs se sont demandé si les joueurs n'avaient pas lâché leur entraîneur.

Pour Campos, « les joueurs sont toujours derrière le coach »

Présent au Parc des Princes ce dimanche, Luis Campos assure que Galtier conserve le soutien de son groupe. « Je suis sûr que les joueurs sont toujours derrière le coach. On a fait un travail difficile, dans une année difficile. On est tous ensemble pour gagner ce titre. Les supporters ont raison de ne pas être contents mais les joueurs sont aussi déçus. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde » a déclaré le conseiller sportif du PSG.

Cette révélation hallucinante sur le groupe parisien