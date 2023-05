Scandale Messi : Il dézingue le PSG et le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la fin de son histoire est en train de virer au fiasco au PSG, Lionel Messi va donc partir dans l’indifférence totale. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, la direction du club de la capitale, beaucoup trop laxiste, est tout aussi responsable de cette situation que la star argentine. Explications.

L’aventure de Lionel Messi au PSG est sur le point de prendre fin ! Sanctionné par sa direction pour s’être rendu sans autorisation en Arabie Saoudite après la défaite de dimanche contre le FC Lorient (1-3), l’attaquant argentin a finalement écopé de 14 jours de suspension, et il pourrait même ne plus jamais porter le maillot du PSG avec la fin de son contrat qui se profile en juin.

Affaire Messi : Le PSG fait halluciner l'Argentine https://t.co/CL0fzefI7G pic.twitter.com/3F2a5SH28F — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Ils ont déjà perdu leurs supporters »

Mais aux yeux de Jérôme Rothen, qui a pris la parole sur RMC Sport , la direction du PSG est toute aussi responsable de cette situation délicate que Lionel Messi : « Moi je vais te dire, cette affaire-là, qui arrive à quelques jours d’un match capital pour le PSG à Troyes parce qu’ils peuvent perdre le titre et beaucoup de choses. Ils ont déjà perdu leurs supporters parisiens mais aussi français et les passionnés du football, ça c’est la vérité », indique l’ancien ailier gauche du PSG.

« C’est dramatique »