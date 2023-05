PSG : Rupture totale, Messi envisage une décision folle

Axel Cornic

Les évènements des derniers jours semblent marquer un tournant décisif dans l’histoire commune entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Ce dernier a été suspendu pour les quinze prochains jours, mais certains pensent que l’aventure parisienne du septuple Ballon d’Or est d’ores et déjà terminée, alors que son contrat se termine le 30 juin prochain.

Arrivé il y a moins de deux ans, Lionel Messi pourrait bien avoir vécu ses derniers instants au Parc des Princes le 30 avril dernier, lors de la défaite du PSG face au FC Lorient (1-3). Il est en effet suspendu pour la réception d’Ajaccio programmée pour samedi et les chances de le voir face à Clermont le 3 juin, pour la dernière journée de Ligue 1, s’amenuisent de jours en jour.

Transferts : L’incroyable décision du PSG pour Neymar https://t.co/RkZPb421aD pic.twitter.com/dIHaPil5ey — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Messi ne veut plus revoir le Parc des Princes

D’après les informations de L’Equipe , Lionel Messi ne serait pas vraiment convaincu par un retour au terme de sa suspension, soit pour le déplacement à Strasbourg du 27 mai prochain. Il se poserait énormément de question sur la fin de son histoire au PSG et semble craindre quelque part la réaction du Parc des Princes, qui ne s’annonce pas vraiment chaleureuse après les évènements des derniers jours.

Pas de licenciement en préparation, mais...