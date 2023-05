Messi – PSG : Il fait une annonce déterminante pour son transfert

Alexis Brunet

Alors que le FC Barcelone rêve d'un retour de Lionel Messi, l'affaire qui secoue actuellement le PSG fait les affaires du club culé. Il est en effet compliqué d’imaginer désormais l'Argentin rester dans la capitale, mais encore faut-il lui offrir des garanties financières. Le Barça reste dans l'incapacité de rapatrier son ancien joueur comme l'a rappelé Javier Tebas.

En choisissant de sanctionner Lionel Messi de deux semaines de suspension, le PSG a probablement acté la fin de l’aventure avec l’Argentin. Avec un climat tendu entre les différents acteurs, il est compliqué d’imaginer une prolongation de Messi au PSG. Une aubaine pour certains clubs, dont le FC Barcelone, son ancien club.

« S'il revient, il sera moins bien payé qu'au PSG. »

Problème, le FC Barcelone est en proie à de sérieuses difficultés financières en ce moment. Les Blaugrana ne peuvent pas enregistrer certains de leurs joueurs, comme le jeune Gavi par exemple. Javier Tebas, président de la Liga, s’est exprimé sur ce cas dans des propos relayés par RMC Sport , et il ne fera pas de fleurs au FC Barcelone. « S'il revient, il sera moins bien payé qu'au PSG. Ici, lorsqu'on nous apporte de la documentation, on ne regarde pas si c'est pour Leo Messi ou Kylian Mbappé. On regarde ce qu'ils nous exposent et on leur dit : pour l'instant tu es là, tu as ça, il te reste ça et tu fais ce que tu veux. Ensuite, ils disent si c'est dans l'intérêt de la Liga que Messi vienne.... En ce qui concerne Barcelone , ce qui est clair, c'est qu'un club qui veut incorporer des joueurs doit soit avoir un budget équilibré, il y a un contrôle économique et que pour incorporer des joueurs, il faut s'y conformer. »

PSG : Pour Lionel Messi, c’est 200M€ https://t.co/wOGEt1Mdad pic.twitter.com/KgasOSr9ry — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le FC Barcelone doit vendre des joueurs