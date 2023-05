Le PSG veut régaler Mbappé, la menace est identifiée

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train au sujet du PSG. Pour renforcer son effectif, Luis Campos serait séduit à l'idée de recruter français, notamment pour faire plaisir à Kylian Mbappé. Un concept partagé par un cador européen qui compte bien mettre à mal les plans du PSG.

Le PSG a éprouvé de grandes difficultés cette saison, la faute notamment à un effectif réduit et pas assez qualitatif. Une anomalie pour un club qui ambitionne de remporter la Ligue des champions, un trophée qui ne figure toujours pas dans l'armoire parisienne malgré d'énormes dépenses consenties. Le PSG veut continuer à mettre la main à la poche lors du mercato et a déjà identifié plusieurs cibles. La plupart d'entres elles sont françaises, une jolie fleur faite à Kylian Mbappé qui pourrait renforcer encore un peu plus sa position dans le vestiaire. Mais une menace plane au dessus du club de la capitale et elle se nomme Manchester United.

PSG : Nouvelle révélation pour ce transfert à 150M€, Mbappé jubile déjà https://t.co/WxCzV3TJDB pic.twitter.com/fungIRpigT — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

United veut contrecarrer les plans du PSG

Après une première partie de saison décevante qui avait été marquée par le divorce avec Cristiano Ronaldo, le Manchester United d'Erik ten Hag a réussi à se relever et devrait terminer dans le top 4 de la Premier League, s'assurant ainsi une place en Ligue des champions. Et pour se renforcer, les Red Devils comptent recruter trois jours français, tout comme le PSG.

Rabiot, Koné et Kolo-Muani suivis par United