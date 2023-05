Un transfert légendaire est annoncé, Mbappé va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à se prononcer sur l'avenir d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta ne ferme aucune porte pour le futur du crack norvégien qui réalise une saison hallucinante à Manchester City. Et l'avocate brésilienne, qui gère les intérêts d'Haaland, assure qu'il peut jouer là où il le souhaite.

Arrivé l'été dernier à Manchester City, Erling Haaland confirme qu'il est bien un buteur redoutable. Le Norvégien réalise une saison hallucinante qui devrait lui permettre de remporter la Premier League, et peut-être la Ligue des champions. Mais son avenir continue de faire parler et Rafaela Pimenta, l'avocate qui gère ses intérêts, entretient le mystère concernant le futur de l'attaquant norvégien.

Pimenta se lâche sur l'avenir d'Haaland

« Là où il veut aller. C'est un joueur que l'on n'a jamais vu auparavant. Pour moi, sa qualité dans tous les domaines et sa capacité à évoluer sont très impressionnantes. Il est capable de s'adapter rapidement à un nouveau club, à une société, à un entraîneur... c'est comme s'il avait toujours été là », lance-t-elle dans une interview accordée à Mundo Deportivo .

«Il va battre tous les records»