Panique au PSG, Messi est attendu à l’étranger

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi est attendu au FC Barcelone. Le vestiaire catalan espère son retour durant l'intersaison comme l'a confié Pedri, l'un des plus jeunes du groupe. Mais pour finaliser l'opération, la formation blaugrana doit alléger sa masse salariale. Ce qui est loin d'être fait.

La possible prolongation de Lionel Messi au PSG n'est plus d'actualité. Malgré les efforts du club parisien, l'international argentin a pris la décision de quitter la France à l'issue de cette saison. La décision n'a pas été officialisée, mais le champion du monde 2022 ne se verrait plus au PSG la saison prochaine. Pour autant, Messi n'a toujours pas tranché au sujet de son prochain club. Convoitée par la MLS et l'Arabie Saoudite, la star de 35 ans est, également, courtisée par le FC Barcelone.

Le Barça l'attend comme le messie

Deux ans après le départ de Messi, le Barça espère conclure cette opération. « Nous voulons Messi » a lâché Joan Laporta, président de la formation, au micro de TV3 . Mais les obstacles sont nombreux dans ce dossier. Le FC Barcelone doit alléger sa masse salariale et obtenir l'accord de la Liga, ce qui est loin d'être fait. Malgré les difficultés rencontrées par le club, certains membres du vestiaire, à l'instar de Pedri, espèrent compter sur lui la saison prochaine.

« J'espère qu'il reviendra »