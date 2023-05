L’OM prévoit un coup XXL, tout pourrait capoter

Jean de Teyssière

La saison de l'Olympique de Marseille n'est pas encore terminée que les discussions concernant le mercato ont déjà débuté. Concernant Alexis Sanchez, le Chilien, auteur d'une bonne saison avec l'OM, voudrait rester au club qui lui aimerait garder son attaquant. Jusqu'ici, tout va bien même si un élément central dans la prolongation pourrait tout faire capoter : son futur salaire.

Lancé dans la course à la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l'OM sait que cette dernière pourrait d'ailleurs avoir un sacré impact pour le mercato à venir. Une troisième place serait synonyme de tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sportivement et surtout économiquement, cela pourrait changer beaucoup de chose, notamment concernant Alexis Sanchez...

Le clan Sanchez peut faire monter les enchères

Auteur d'une saison complète et de 14 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Alexis Sanchez a réussi son pari en venant à l'OM : se relancer. Le Chilien reste tout de même conscient et voudrait continuer l'aventure olympienne. Oui mais voilà, ses performances ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs européennes suivraient attentivement le dossier du Chilien, selon RMC Sport . Au point que les représentants du double vainqueur de la Copa América pourraient s'en servir pour faire monter les enchères concernant son futur salaire.

L'OM ne fera pas de folies