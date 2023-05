Mercato : L’OM fonce vers une grosse galère !

Jean de Teyssière

Le mercato de l'Olympique de Marseille commence déjà à s'enflammer. Après l'annonce du possible intérêt du PSG pour Alexis Sanchez, voilà que le Chilien devrait finalement prolonger son contrat avec l'OM. Mais attention car rien n'est fait, d'autant que les bonnes prestations de Alexis Sanchez cette saison, qui disposait déjà d'une très belle cote à l'étranger, pourraient mettre des bâtons dans les roues de l'OM.

Une saison et puis s'en va ? Alexis Sanchez est arrivé avec un sacré CV en août 2022. Le Chilien a justifié sa venue en réalisant enfin une saison complète, puisqu'il a disputé autant de minutes que lors des deux dernières saisons en Serie A. Décisif sur 17 buts avec l'OM en Ligue 1 (14 buts et 3 passes décisives), ses statistiques n'avaient plus été aussi bonnes depuis sept saisons, avec Arsenal lorsqu'il avait marqué 24 buts pour 10 passes décisives. Ce regain de forme pourrait donc logiquement attirer d'autres équipes.

Sanchez veut rester à l'OM

Avec un contrat qui expire en juin 2023, les discussions autour d'une prolongation de contrat sont lancées. Son agent est arrivé à Marseille depuis plusieurs jours et selon RMC Sport , tout pourrait commencer dans les prochains jours. Pour le moment, Alexis Sanchez est heureux à l'OM puisqu'il aurait retrouvé le goût du jeu et il se sentirait important dans le groupe. L'ambiance n'y est pas pour rien non plus puisqu'il l'estime « unique ». Mais un coup de froid n'est pas à exclure...

Sanchez convoité