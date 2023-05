Il annonce une révolution, Benzema va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lourdement battu sur la pelouse de Manchester City (0-4) en demi-finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid semble avoir fait face à ses limites et va donc mettre fin à une saison décevante, conclue simplement avec une victoire en Coupe du Roi. Pour Frédéric Hermel, c'est donc une fin de cycle pour certains joueurs vieillissants.

Après avoir obtenu le nul à Bernabeu (1-1), le Real Madrid croyait en ses chances de se qualifier en finale de la Ligue des champions pour aller y défier l'Inter Milan. Mais c'était sans compter sur Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola semblent inarrêtables et l'ont prouvé mercredi soir en réalisant une véritable démonstration face au club merengue . Vainqueur 4 à 0, grâce notamment à un doublé de Bernardo Silva, le club mancunien a mis fin au parcours du Real Madrid qui réalisera donc une saison décevante après avoir vu le FC Barcelone remporter le titre en Liga. Par conséquent, Frédéric Hermel n'écarte pas l'idée d'une fin de cycle pour certains cadres madrilènes dont Karim Benzema.

Fin de cycle au Real Madrid ?

« Sans Courtois, cela peut faire 8-0 ce soir. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’absence totale de compétitivité des joueurs. Ce Real Madrid se prend une leçon de football comme rarement dans son histoire en Europe », lance le spécialiste du Real Madrid au micro de l' After Foot après la débâcle du club merengue, avant d'annoncer une véritable révolution.

«Ce n’est plus possible, l’impuissance vient des joueurs»