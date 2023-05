Zidane - Mercato : Il balance le verdict

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlo Ancelotti est forcément fragilisé par la claque reçue par le Real Madrid dans le stade de Manchester City (4-0) ce mercredi. Plusieurs noms circulent en cas de départ, dont celui de Zinedine Zidane, désireux de reprendre du service. Cependant, la Casa Blanca continue d’assurer que l’avenir se fera avec l’Italien.

Carlo Ancelotti peut-il résister à la correction reçue par le Real Madrid dans sa demi-finale retour de Ligue des champions ? Ce mercredi, les Merengue n’ont pas existé contre Manchester City (4-0), les hommes de Pep Guardiola étant supérieurs à tous les niveaux. Déjà fragilisé par le sacre du FC Barcelone en Liga, Carlo Ancelotti est critiqué au lendemain de cette cuisante défaite, et son avenir fait logiquement parler.



Zidane évoqué à Madrid

Un sujet qui n’est pas nouveau puisque l’éventuel départ de l’Italien est évoqué depuis plusieurs mois en Espagne. Des noms circulent même pour venir prendre sa succession, dont celui de Zinedine Zidane. Libre de tout contrat, le Français n’a pas retrouvé de banc suite à son départ du Real Madrid en 2021, la faute notamment à ses exigences précises. Le Real Madrid, la Juventus, voire le PSG dans une moindre mesure semblent être les seuls clubs susceptibles de retenir l’attention du Ballon d’Or 1998. Ainsi, Zidane ne serait pas contre une troisième expérience près du Santiago Bernabéu, mais à Madrid, on ne lâche pas Ancelotti.

« Il a un contrat et c'est très bien »