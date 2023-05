L'OM prépare un nouveau coup de tonnerre sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Dimitri Payet ne semble plus faire partie des plans de l'OM en vue de la saison prochaine. Néanmoins, c'est bien le joueur qui aura le dernier mot puisque son bail n'expire par cette année. Par conséquent, Pablo Longoria pourrait tenter une résiliation de contrat, comme avec Steve Mandanda l'été dernier.

Après une saison dans la peau d'un titulaire indiscutable, Dimitri Payet joue beaucoup moins depuis la nomination d'Igor Tudor. Le numéro 10 de l'OM n'est plus que remplaçant, et la situation ne risque pas de s'améliorer la saison prochaine avec le recrutement que prépare Pablo Longoria.

L'OM va trahir Dimitri Payet https://t.co/GFYO6pv0WO pic.twitter.com/JVtgD0ld3T — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Payet n'est plus dans les plans de l'OM

Par conséquent, La Provence confirme dans ses colonnes que Dimitri Payet n'entre plus dans les plans de l'OM en vue de la saison prochaine. Pablo Longoria cherchera à se séparer de son capitaine, mais c'est bien le joueur qui aura le dernier mot. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2024.

Vers une rupture de contrat, comme Mandanda ?