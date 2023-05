Premier gros coup de froid pour le mercato de l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, l'OM devrait faire partie des clubs les plus actifs. Bien partis pour se qualifier pour la Ligue des champions, les Marseillais auront à cœur de se renforcer pour continuer à se battre en tête de Ligue 1 et réussir à passer les phases de groupe en Ligue des champions. Néanmoins, plusieurs pistes sont déjà démenties.

Troisième de Ligue 1, l'OM s'apprête à vivre un nouveau mercato mouvementé. Et pour cause, une revue d'effectif est prévue par Pablo Longoria qui pourrait vendre Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet, tandis que l'avenir d'Alexis Sanchez reste incertain compte tenu du fait qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin prochain. C'est la raison pour laquelle l'OM s'active en coulisses et aurait déjà coché plusieurs noms sur sa short-list.

Bounou, Dembélé et Kamada, c'est non

Ainsi, l'OM s'intéresserait à Yassine Bounou, le portier du Séville FC, mais également à Moussa Dembélé (OL) et Daichi Kamada (Eintracht Francfort). Il faut dire que les deux derniers cités quitteront leur club à l'issue de la saison et seront libres sur le marché, ce qui représente de belles opportunités. Et pourtant, Foot Marseille vient refroidir ces dossiers. Le média spécialisé dans l'actualité de l'OM assure que le club phocéen ne suit aucun des trois joueurs cités précédemment. Un premier coup de froid pour le mercato de Pablo Longoria, qui continue tout de même à prospecter.

Un recrutement made-in Ligue 1 ?

Notamment le secteur offensif. Et pour renforcer l'attaque d'Igor Tudor, Pablo Longoria pourrait sur un joueur évoluant en Ligue 1. En effet, ces derniers jours, plusieurs attaquants du championnat de France ont été associés à l'OM. C'est le cas de Falorin Balogun (Reims), Loïs Openda (RC Lens) ou encore Elye Wahi (Montpellier). Reste désormais à savoir sur quel joueur misera Pablo Longoria cet été.