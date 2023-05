Mercato : Surprise, l’OM tente un gros coup en Ligue 1

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un attaquant lors du mercato hivernal, l’OM a cassé sa tirelire pour s’offrir Vitinha (32M€). Mais Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là. En effet, le président marseillais aurait un œil sur Moussa Dembélé, libre le 30 juin prochain et qui va quitter l'OL. Naples est aussi intéressé par l’attaquant français.

L’OM a lâché 32M€ l’hiver dernier pour Vitinha, cela n’empêche pas Pablo Longoria de scruter le marché des attaquants. L’avenir d’Alexis Sanchez est encore incertain, il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. L’OM a donc quelques noms en tête pour lui succéder, notamment du côté de la Ligue 1.

L’OM pense à Moussa Dembélé

A en croire les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Allemagne , l’OM étudierait le dossier Moussa Dembélé. L’attaquant de l’OL, qui ne joue quasiment plus, sera libre dans un peu plus d’un mois et il ne prolongera pas à Lyon.

Naples est aussi intéressé

Déjà suivi par l’OM avant qu’il ne s’engage avec l’OL, Moussa Dembélé pourrait saisir l’opportunité cette fois-ci. Naples est aussi sur le coup. A Marseille, Dembélé ne serait pas certain d’avoir un poste de titulaire avec la présence de Vitinha. Mais la situation serait similaire à Naples. Affaire à suivre…