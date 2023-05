Mercato : Décision imminente de cette star, l’OM retient son souffle

Jean de Teyssière

Conscient d'avoir entre leurs mains un attaquant de classe mondiale, l'Olympique de Marseille ne veut pas laisser filer Alexis Sanchez. Le buteur chilien a réalisé une très bonne saison mais problème : son contrat se termine déjà en juin prochain, lui qui est arrivé en août 2022. Si tous les voyants semblent être au vert concernant une prolongation de contrat, quelques inconnues pourraient vite entrer en jeu, comme une qualification directe en Ligue des Champions...

Le mercato de l'OM s'agite déjà. Pablo Longoria et Javier Ribalta, le directeur du football olympien travaillent déjà sur la saison prochaine. Et avant de commencer à voir ailleurs, les deux dirigeants marseillais sont déjà en train de régler les problèmes internes liés aux prolongations de contrat de leurs joueurs. Celle de Alexis Sanchez, auteur de 14 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1 est au centre de la table.

La Ligue des Champions, facteur essentiel

Si l'agent d'Alexis Sanchez est présent à Marseille depuis quelques jours selon RMC Sport , c'est bien pour discuter d'une prolongation de contrat. Alexis Sanchez souhaite poursuivre l'aventure avec l'OM et vice-versa. Seulement, la question de la qualification directe - ou non - en Ligue des Champions pourrait sérieusement pencher dans la balance. Car le Chilien est ambitieux et avait prévenu sa direction au mois de mars après la défaite en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 aux t.a.b.) : « Je ne suis pas venu à Marseille en vacances pour prendre le soleil. J'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres. »

Les bases d'une prolongation en train d'être posées