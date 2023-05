«Il adore Marseille», l’OM peut rêver pour cette star internationale !

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, Sadio Mané pourrait déjà quitter le Bayern Munich. D’après la presse allemande, l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2025, songerait à quitter le club bavarois dès cet été, après une première saison compliquée. L’attaquant âgé de 31 ans n’a jamais caché son attachement pour l’OM et selon Loïc Tanzi, il n’est pas totalement impossible de le voir rejoindre la cité phocéenne.

Ces dernières semaines et alors que le mercato estival se rapproche, l’OM est régulièrement annoncé sur la piste d’un attaquant. Après avoir dépensé 32M€ cet hiver afin de s’attacher les services de Vitinha, les Olympiens pourraient essayer de recruter un autre attaquant l’été prochain. En ce sens, les noms de Folarin Balogun ou bien Loïc Openda ont été évoqués.

« Si tu lui donnes un bon salaire, lui il vient »

D’après Team Football , l’OM s’intéresserait également à l’Ukrainien Artem Dovbyk, auteur de 28 buts cette saison avec le SK Dnipro-1. Mais les Marseillais pourraient avoir leur chance avec un autre buteur : Sadio Mané. Ce dernier, arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, songerait déjà à quitter le Bayern Munich, comme l’indique Sky Allemagne . Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international sénégalais a vécu une première année compliquée en Bavière, d’autant plus que Thomas Tuchel ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine.

« Il est fan de l’OM »