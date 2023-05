Neymar : Le PSG retient son souffle, le Qatar joue son joker

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, le PSG tablerait sur un départ de Neymar auquel le Brésilien ne s’opposerait pas. Néanmoins, son éventuel transfert à Manchester United dépendrait du rachat du club par les Qataris. L’offre de la dernière chance aurait été soumise.

Et si l’histoire entre Neymar et le PSG commencée à l’été 2017 et prolongée au printemps 2021 prenait fin cet été ? Après avoir été la cible d’insultes de la part de certains supporters juste devant son domicile à Bougival, Neymar prendrait sérieusement en considération un départ du Paris Saint-Germain comme France Bleu Paris l’a confirmé cette semaine.

Le transfert de Neymar lié au rachat de Manchester United

D’après Foot Mercato , Manchester United défierait Chelsea dans la course à la signature de Neymar. Les deux clubs anglais se montreraient intéressés. Cependant, le média affirmait dernièrement que le transfert du Brésilien pourrait être lié à la réussite du cheikh Jassim bin Hamad Al Thani dans le rachat total de Manchester United.

Le Qatar fait une ultime offre, à prendre ou à laisser