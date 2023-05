Mercato : Une star de l'OM au PSG, elle a déjà donné sa réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La presse chilienne a lâché une véritable bombe ces dernières heures. Alors que Lionel Messi s’apprête à quitter le PSG, l’entourage d’Alexis Sanchez aurait été contacté par le club parisien en vue du mercato estival, le bail du principal intéressé avec l’OM arrivant à expiration. Attaché à Marseille, le Chilien a déjà posé ses conditions pour rester.

Alexis Sanchez va-t-il rejoindre la longue liste des joueurs passés par l’OM et le PSG, et donc détestés par les supporters d’un des deux clubs ? Selon la presse chilienne, cette possibilité n’est pas à écarter. Alors que l’attaquant de 34 ans a déjà été proche de signer avec la formation parisienne à l’été 2017, son entourage aurait été contacté par les dirigeants en vue du mercato estival, et le probable départ de Lionel Messi. Son bail avec l’OM arrivant à expiration, Alexis Sanchez suscite logiquement des convoitises après sa saison impressionnante du côté du Vélodrome.

La presse chilienne annonce un rapprochement entre le PSG et le clan Alexis Sanchez

Ainsi, le PSG pourrait être tenté par le numéro 70 de l’OM à en croire les informations divulguées par El Deportivo , le service sport du quotidien La Tercera qui est l’un des plus diffusés au Chili. Le club aurait voulu connaître les conditions du joueur pour une éventuelle signature au terme de son engagement avec le club phocéen. Une menace sérieuse pour l’OM si l’intérêt venait à se confirmer, puisque celui-ci ne laisserait clairement pas insensible Alexis Sanchez.

Transferts : Le PSG veut un joueur de l’OM, la bombe est lâchée https://t.co/FrTuQCgbnF pic.twitter.com/NgPV8qhMCV — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Il fait l’unanimité à l’OM

Et pour cause, l’ancienne star du FC Barcelone a soif d’ambition et ne s’en cache pas. Si l’OM, troisième de Ligue 1, est en course pour la Ligue des champions, le Chilien vise plus haut et apparaît en position de force pour son avenir après avoir fait taire ses détracteurs, pas convaincus par son arrivée l’été dernier en provenance de l’Inter. Alexis Sanchez a su enchaîner les apparitions avec la manière, totalisant 18 buts et 3 passes décisives en 41 matches, une efficacité offensive qu’attendaient les Marseillais depuis longtemps, eux qui étaient en quête d’un grantatakan au lancement du projet McCourt. Le leadership de l’international chilien a également fait la différence cette saison, lui qui est capable d’insuffler un état d’esprit guerrier au groupe lorsque celui-ci en a besoin. « Alexis Sanchez a fait ce que font les leaders, également dans le vestiaire à la mi-temps. On a de la chance de l’avoir avec nous », s’enflammait son entraîneur Igor Tudor après une victoire sur la pelouse de Reims (2-1) en mars. Autant de points qui poussent l’OM à s’activer pour sa prolongation.

Une prolongation à l’OM est privilégiée, mais...