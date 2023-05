Mercato : Coup énorme de l’OM, une catastrophe aurait pu se produire

Hugo Chirossel

L’été dernier, l’OM a réussi à s’attacher les services d’un joueur de classe internationale en la personne d’Alexis Sanchez. Après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien s’est engagé avec le club marseillais jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. D’après Florent Germain, l’attaquant âgé de 34 ans avait d’ailleurs des propositions bien plus intéressantes financièrement.

« C'est un joueur clé pour nous. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il n'est pas loin derrière . » Présent en conférence de presse avant la réception d’Angers le week-end dernier, Igor Tudor n’avait pas tari d’éloge envers Alexis Sanchez.

Prolongation attendue pour Sanchez

Après des dernières saisons un peu compliquées, Alexis Sanchez a résilié son contrat avec l’Inter Milan l’été dernier. Libre, il a donc décidé de rejoindre l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’au 30 juin prochain, avec une année supplémentaire en option. Les deux parties devraient d’ailleurs se rencontrer prochainement afin d’évoquer la suite de leur aventure commune.

