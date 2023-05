Une star ne pense qu’à l’OM, elle fait une incroyable déclaration !

Jean de Teyssière

C'est une certitude, jouer pour l'Olympique de Marseille ne laisse pas indifférent. Nombreux sont les joueurs ayant été marqués par l'ambiance et la ferveur marseillaise. Habitué aux ambiances les plus chaudes, l'attaquant chilien Alexis Sanchez semblerait bien avoir lui aussi succombé à la ferveur des supporters de l'OM, au point de vouloir continuer l'aventure la saison prochaine.

Auteur d'une saison complète avec 14 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, Alexis Sanchez pourrait bien continuer l'aventure à Marseille. Arrivé l'été dernier pour se relancer après une année compliquée avec l'Inter Milan, le Chilien semble avoir apprécié cette saison et l'a fait savoir, pour le plus grand bonheur des supporters phocéens. De quoi le convaincre de prolonger son contrat avec l'OM ? Possible.

Sanchez veut poursuivre à l'OM

Le mercato commence déjà à Marseille. Cherchant à se renforcer en vue de la saison prochaine, les dirigeants olympiens ont sondé l'entourage d'Alexis Sanchez, pour savoir s'il voulait lui aussi continuer l'aventure à l'OM. Son agent, Fernando Felicevich, est arrivé à Marseille depuis quelques jours selon RMC Sport pour discuter d'une possible prolongation de contrat. Car la star chilienne sera libre le 30 juin mais d'un côté comme de l'autre, on veut continuer l'aventure. D'après RMC , les discussions porteraient sur une prolongation de contrat d'un an.

Sanchez amoureux de l'OM et de son ambiance « unique »