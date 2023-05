Messi - Mbappé : La folle annonce de l'OM sur sa star

Amadou Diawara

Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez fait le plus grand bonheur de l'OM depuis sa signature. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Igor Tudor lui a envoyé un énorme message, affirmant qu'il pouvait presque s'assoir à la table de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez a trouvé un accord avec les Nerazzurri pour résilier son contrat lors de l'été 2022. Dans la foulée, l'international chilien s'est envolé vers Marseille pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Et depuis le transfert de sa nouvelle star, le club phocéen est aux anges.

Tudor est tombé sous le charme de Sanchez

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Alexis Sanchez, n'hésitant pas à le comparer aux plus grands : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland.

«Après Messi et Mbappé, il n'est pas loin derrière»