L’OM crie à l’injustice, la polémique est lancée

La rédaction

Ce samedi soir, le RC Lens a vaincu l'OM (2-1) sur sa pelouse. Pourtant, cette rencontre aurait pu tourner en faveur du club marseillais, qui s'est vu refuser un but en première période en raison d'une faute d'Alexis Sanchez sur Kevin Danso. Mais pour Igor Tudor et Daniel Riolo, l'arbitre du match, Clément Turpin, a commis une erreur.

Opposé au RC Lens ce samedi, l'OM s'est montré impuissant. Le club marseillais a été battu, malgré un but de Dimitri Payet inscrit dans les ultimes instants de la rencontre. Pourtant, l'OM avait idéalement démarré ce match. Alexis Sanchez avait ouvert le score avant que Clément Turpin n'annule ce but en raison d'une poussette sur Kevin Danso.

« Je ne vois pas de faute »

Présent en zone mixte ce samedi, Igor Tudor a commenté cette action. Et pour lui, l'arbitre s'est trompé. « Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute » a déclaré l'entraîneur de l'OM.

Riolo s'en prend à Turpin