C'est la guerre au PSG, Galtier sort du silence

Amadou Diawara

En pleine guerre avec le PSG, le CUP a décidé de mettre un terme à ses activités jusqu'à nouvel ordre. Alors que le groupe de supporters parisiens a décidé de tourner le dos à son équipe, Christophe Galtier - le technicien du club rouge et bleu - a fait part de ses regrets.

Alors que le PSG est méconnaissable depuis le début de l'année 2023, le CUP a tenu à manifester son ras-le-bol. En effet, le groupe de supporters parisiens s'en est pris à Nasser Al-Khelaïfi en tribune, avant d'insulter à la fois Christophe Galtier, Marco Verratti, Leo Messi et Neymar devant la Factory. Et guise de bouquet final, certains fans du PSG ont réclamé le départ de la star brésilienne au pied de son domicile.

«Le CUP a décidé la cessation totale de nos activités»

Dans la foulée, la direction du PSG a contre-attaqué en annulant les 450 billets du CUP pour le déplacement à Troyes. Révolté, le Collectif Ultras Paris a annoncé mettre un terme à ses activités. « A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre. La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n’entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir nos positions » , a communiqué le CUP. Un choix que regrette Christophe Galtier.

«C'est malheureux, mais...»