C'est la guerre au PSG, les raisons sont dévoilées

Amadou Diawara

En pleine tensions avec le PSG et sa direction, le CUP a annoncé qu'il stoppait toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le groupe de supporters parisiens aurait décidé de prendre une telle mesure parce que la dernière réunion avec les décideurs du club n'a pas du tout été productive.

En pleine guerre avec le PSG, le CUP a essayé de trouver un compromis lors d'une réunion organisée dernièrement. Toutefois, à en croire L'Equipe , cet entrevue n'a pas abouti à grand chose.

Le CUP déçu pour le Stade de France et ticketplace

Selon les informations de L'Equipe , les représentants du Collectif Ultras Paris se sont entretenus avec Michel Besnard et Victoriano Melero - respectivement directeur sécurité et secrétaire général du PSG - ce mardi soir. Toutefois, les dirigeants parisiens n'ont pas répondu favorablement aux demandes du CUP. Plus précisément, il n'y a pas eu d'avancée concernant l'abandon du projet d'achat du Stade de France et la refonte du site de reventes ticketplace. Toutefois, le PSG a accepté de revenir au maillot Hechter en saison 2024-2025, mais cette décision résulterait davantage de la politique marketing du club.

Le CUP stoppe toutes ses activités