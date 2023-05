Un gros clash éclate, le PSG s’en mêle

Hugo Chirossel

Après avoir exprimé son mécontentement la semaine dernière en manifestant devant le siège du club, le Collectif Ultras Paris et le PSG se sont rencontrés mardi. Une réunion qui devait permettre d’apaiser les tensions, mais qui ne s’est finalement pas passé comme prévu. Le CUP a annoncé ce mercredi sa décision de ne plus soutenir les équipes du club de la capitale. Ce dernier a d’ailleurs décidé de ne pas réagir officiellement à cette annonce.

Le climat autour du PSG se tend de plus en plus. La semaine dernière, plusieurs centaines de supporters parisiens ont exprimé leur mécontentement face à la situation actuelle du club de la capitale. Ils ont notamment manifesté devant le siège du PSG et certains d’entre eux sont même allés devant le domicile de Neymar. En conséquence, le club parisien avait ensuite interdit le déplacement du Collectif Ultras Paris à Troyes le week-end dernier.

« Le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités »

Le CUP et le PSG se sont rencontrés mardi, lors d’une réunion qui devait permettre d’apaiser les tensions, mais il s’est finalement passé le contraire. « A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre », a annoncé le CUP ce mercredi via un communiqué.

« Nous attendons des réponses claires du club »