Insultes au PSG, le Qatar se sent trahi

Amadou Diawara

En pleine guerre avec le PSG, le CUP a décidé de mettre un terme à ses activités jusqu'à nouvel ordre, et ce, parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause lors de la dernière réunion avec les responsables parisiens. A en croire une source proche du dossier, les supporters du club rouge et bleu ont fait une erreur fatale : s'en prendre à Nasser Al-Khelaïfi.

C'est la rupture entre le PSG et ses supporters. Depuis plusieurs jours, les deux camps sont en guerre. Et alors qu'une solution n'a pas été trouvé lors de leur dernière réunion, le CUP a décidé de tout arrêter jusqu'à nouvel ordre.

«Le CUP a décidé la cessation totale de nos activités»

« A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre. La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n’entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir nos positions » , a communiqué le Collectif Ultras Paris ce mercredi.

«Les ultras ont fait la chose à pas faire : s'en prendre à Nasser»