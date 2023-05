Mercato - PSG : C’est confirmé, Lionel Messi imite Michael Jordan

Thomas Bourseau

Comme Michael Jordan, Lionel Messi prévoirait de faire sa « Last Dance » dans son club de cœur du FC Barcelone la saison prochaine à son départ du PSG. Après quoi, un ultime challenge en dehors de l’Europe serait au programme.

La carrière de Michael Jordan a été couronnée de succès et particulièrement dans les années 90 avec six bagues de champion NBA récoltées avec les Chicago Bulls. Après avoir fait une pause en baseball, His Airness est revenu chez les Bulls pour un nouveau three-peat et a donc effectué sa Last Dance avec la franchise de l’Ohio avant de prendre une deuxième retraite sportive et d’en sortir une dernière fois pour jouer chez les Washington Wizards au début des années 2000.

Retour au Barça, seulement pour un an ?

A en croire les informations communiquées par Le Parisien , Lionel Messi pourrait bien s’inspirer de la carrière de Michael Jordan. Après avoir tout gagné au FC Barcelone et avoir fait une parenthèse de deux saisons au PSG, le septuple Ballon d’or ferait d’une priorité son retour au Barça cet été. Et dans l’idéal, pour une Last Dance.

Une dernière campagne de Ligue des champions avant l’Arabie saoudite