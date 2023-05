Messi : Fort boyard, OM… L’improbable punchline

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2019, Adil Rami était licencié pour faute grave après avoir participé à l'émission Fort Boyard, alors qu'il était censé être blessé. Les années ont passé, mais l'actuel joueur de l'ESTAC conserve une rancœur tenace à l'égard de Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l'OM. Ce mardi, le champion du monde 2018 n'a pas hésité à le tacler sur les réseaux sociaux.

Adil Rami imaginait certainement meilleure sortie à l'OM. En juillet 2019, le champion du monde 2018 était licencié pour faute grave après avoir participé à l'émission Fort Boyard sur France 2, alors qu'il avait demandé quelques jours de repos à son entraîneur Rudi Garcia. S'estimant lésé, Rami avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester cette rupture, mais avait finalement été débouté au début de l'année 2022.

Adil Rami avait livré sa version des faits

Dans un entretien au Figaro, Rami avait livré sa version des faits. « Cette semaine-là, nous jouons le samedi. Je demande au coach le programme pour le dimanche et le lundi. 'Dimanche repos, lundi entraînement' » avait confié le défenseur, avant de demander à son entraîneur de s'absenter lundi. « Coach, je dois aller aux trophées UNFP dimanche, et lundi j’aimerais bien avoir ma journée. » Il me répond : « Ok Adil, comme tu es blessé et que tu ne t’entraînes pas avec le groupe, tu vois ça avec le doc, c’est à lui de décider. J’appelle au dernier moment la production de Fort Boyard pour les avertir de ma présence et il est aussi prévu que je ne fasse rien de dangereux. Je ne suis même pas sur la feuille de match pour la dernière journée de la saison, contre Montpellier au Vélodrome » a-t-il lâché.

Il l'a toujours mauvaise Adil Rami vis à vis de Jacques-Henri Eyraud... 🥶 pic.twitter.com/t1Ow7PPRrH — William Grisez (@WillGr6) May 9, 2023

Rami se sert de Messi pour taper sur Eyraud