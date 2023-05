PSG : «Misérable», Messi se fait totalement dézinguer

Benjamin Labrousse

Alors que son contrat le liant au PSG prend fin en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas évoqué son avenir. L’Argentin souhaite attendre la fin de saison pour prendre une décision, lui dont un possible retour à Barcelone enflamme chaque jour les rumeurs. Cependant, La Pulga pourrait également rallier l’Arabie Saoudite et Al-Hilal. Un possible scandale selon une légende néerlandaise.

Lionel Messi est-il sur le point de retrouver son vieil ennemi Cristiano Ronaldo ? Rivaux pendant de longues années en Espagne, les deux joueurs aux 12 Ballons d’Or pourraient désormais s’affronter en Arabie Saoudite. Car si le Portugais a d’ores et déjà rallié le Moyen-Orient en s’engageant en janvier dernier à Al-Nassr, le numéro 30 du PSG pourrait l’imiter en signant à Al-Hilal.

La presse envoie Lionel Messi du côté d’Al-Hilal

Ce mardi, l’AFP lâchait une véritable bombe, en révélant que Lionel Messi rejoindrait le club saoudien d’Al-Hilal la saison prochaine avec à la clé, un contrat « énorme » . Le septuple Ballon d’Or désormais âgé de 35 ans, bénéficie d’une offre de contrat faramineuse de la part des Saoudiens, et ce depuis plusieurs mois. Récemment, le club avait même revu son offre de 300 M€ à la hausse en offrant plus de 400 M€ annuels à l’Argentin du PSG.

Messi à Al-Hilal ? Une catastrophe selon Marco Van Basten